En chiffres

Les barrages installés du 15 février au 6 avril 2018 ont permis de capturer, identifier et relâcher 2253 batraciens.



Une baisse importante des effectifs a été constatée chez les espèces les plus fréquentes, comme le crapaud commun et, surtout, la grenouille rousse: 573 individus contre plus de 2000 les années précédentes.



La proportion de 40% de mâles laisse supposer qu'une partie de ceux-ci ont migré avant la pose des barrages.



Douze tritons lobés et neuf rainettes vertes ont complété l'effectif.