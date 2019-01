Un jeune homme, dont le nom de guerre est Abu Aisha, attend désormais son exécution dans la prison de haute sécurité de Bagdad en Irak. Ce Turc ayant grandi dans le Sarganserland et à Arbon dans le canton de Thurgovie risque désormais la corde, révèle le Tages-Anzeiger dans son édition du 4 janvier 2019.

Abu Aisha a été condamné à mort pour avoir fabriqué des bombes pour le groupe l'Etat islamique (EI). Il a été capturé lorsque les troupes irakiennes ont repris la région de Tall Afar dans le nord du pays. Il y vivait depuis longtemps, étant connu comme «le Suisse». Il a été reconnu et dénoncé lorsqu'il a cherché à fuir en direction de la Syrie en compagnie d'un djihadiste libyen et de son beau-frère.

Un permis C en Suisse

Il serait ainsi le premier djihadiste en provenance de Suisse a être exécuté. Il attend l'application de la sentence par pendaison depuis un an, ayant été jugé et reconnu coupable en janvier 2018.

Abu Aisha vivait en Suisse au bénéfice d'un permis C. Il a rejoint la Syrie et l'EI en octobre 2014. Il a épousé une Irakienne et a eu une petite fille. Suite à son départ, il a fait l'objet d'une procédure ouverte en Suisse par le Ministère public en 2015 mais l'enquête a ensuite été suspendue.

Un autre djihadiste à Arbon

Lors de son procès à Bagdad, il affirme avoir rencontré en 2013 une connaissance fréquentant une mosquée à Rorschach. Il n'a pas nommé cette personne mais selon des proches, il pourrait s'agir d'un autre djihadiste connu à Arbon, un autre homme d'origine turque Alperen A., détenu en Turquie à l'heure actuelle

Ce dernier s'était fait connaître en Suisse en participant à l'organisation de prosélytisme islamique «Lis!» qui distribuait des Corans dans la rue. Il a également travaillé comme agent de sécurité auprès du Conseil Central Islamique Suisse (CCIS).

Il a organisé à plusieurs reprises des envois d'ambulances usagées en Syrie en compagnie de l'ancien champion du monde de boxe thaïe Valdet Gashi qui avait rejoint l'Etat islamique où il a trouvé la mort.

Il travaillait dans une fabrique de bombes

Si Abu Aisha n'a pas participé à la distribution de Corans, il a en revanche aidé à organiser l'envoi des ambulances. Il habitait à quelques centaines de mètres de l'appartement d'Alperen A. à Arbon. Il vivait de l'aide sociale après avoir fini l'école et n'a pas commencé d'apprentissage, si ce n'est un stage en électrotechnique.

C'est un Somalien fréquentant la mosquée de Rorschach qui l'a convaincu de rejoindre l'Etat islamique après lui avoir vanté les succès des djihadistes en Irak et en Syrie. Il s'est entretenu à plusieurs reprises avec cet homme sur les moyens de soutenir les islamistes.

Dès son arrivée en Syrie en octobre 2014, Abu Aisha reçoit un entraînement militaire et théologique sur l'ancienne base des forces aériennes syriennes de Taqba près de Raqqa. Il a ensuite travaillé durant neuf mois à fabriquer des bombes à Tall Afar, mettant à profit ses connaissances en électrotechnique pour fabriquer les détonateurs de bombes dans des voitures piégées. (nxp)