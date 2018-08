Un «remède» homéopathique pour «soigner» l'homosexualité ? C'est la suggestion douteuse d'un médecin généraliste français établi à Lausanne sur un site internet. Cet acupuncteur et homéopathe est également administrateur d'un site web sur les médecines alternatives. Cette «plateforme aux allures scientifiques propose un enseignement à distance, pour accéder facilement aux remèdes naturels», détaille Franceinfo, qui révèle l'affaire.

Dans un article détaillé sur son site, le médecin, J-Y H.* liste les différents «symptômes» de l'homosexualité en fonction du sexe et propose pour chacun un traitement différent. «L'homosexualité n'est pas une pathologie, mais un symptôme particulier (choix de vie) de patients 'border-line' (personnalités intéressantes par ailleurs). Il se trouve que la matière médicale homéopathique comporte des remèdes agissant sur l'exacerbation de ces symptômes», introduit-il avant de livrer ses traitements.

Pour les garçons, le Français recommande «du Platina à faire fondre sous la langue pour lutter contre les problématiques de séduction et de domination», «de l'Argentum nitricum contre le Don Juanisme» et «du Pulsatilla, pour l'immaturité et la demande de dépendance». Pour les filles «dominatrice et jalouse», le médecin propose d'utiliser du «Lachesis», pour celles qui ont du mal à accepter leur féminité, il préconise «du Sepia» tandis que le «Natrum muriaticum» serait idéal pour les filles «anxieuses» et «mélancoliques». Contacté par 20 minutes à son cabinet lausannois, le docteur était injoignable, mardi matin.

«Une idée reçue encore très tenace»

Ces propos, publiés depuis un certain temps, auraient pu passer aux oubliettes. Mais ils ont été ressortis par les réseaux sociaux ces derniers jours, dans un «contexte de défiance vis-à-vis de l'homéopathie, cette médecine douce très pratiquée dont l'efficacité n'a jamais été scientifiquement prouvée», note Franceinfo. Les critiques sont acerbes face à cette publication «pseudo-médicale» truffée de «présupposés homophobes».

«Considérer l'homosexualité comme une maladie est une idée reçue encore très tenace, ancrée dans les mentalités, rappelle au site français le président de SOS Homophobie. Si un jeune pense que son homosexualité relève de la pathologie, il risque de s'isoler. (...) Cela peut conduire à l’échec scolaire par exemple, ou pire, au suicide».

Le docteur J-Y H.* ne se contente pas de «soigner» l'homosexualité. Sur son site, il propose de nombreux autres traitements homéopathiques permettant de «guérir des troubles du comportement sexuel»: exhibitionnisme, masturbation, hystérie, nymphomanie ou encore jalousie...

*Nom connu de la rédaction (Le Matin)