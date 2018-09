Devant une assiette de saucisson vaudois ou devant une saucisse de veau, la prise de conscience n'est pas la même si l'on habite à Lausanne ou à Frauenfeld. Les votations de ce dimanche montrent une curieuse différence de sensibilité sur l'éthique alimentaire. Mais peut-être que ce sont seulement les chemins proposés par les initiatives qui ont été diversement appréciés.

Retournant complètement les premiers sondages, la Suisse alémanique refuse à plus de 70% les aliments équitables et la souveraineté alimentaire. La Suisse romande, sauf le Valais et Fribourg de peu, les accepte par un peu moins de 60%. Outre-Sarine, la campagne du non a révélé la crainte d'une emprise étatique sur le marché des produits agricoles. Le spectre d'une hausse des prix a aussi pesé dans la balance. Les causes de l'environnement, des animaux, des travailleurs de la terre ou de la survie du paysage ont été minorisées. Peut-être les considère-t-on aussi comme acquises du côté de Berne ou Zurich.

Ce dimanche, il n'y a pas vraiment de vainqueurs, puisque la Suisse a opté pour le statu quo. Pourquoi un peuple aussi bien nourri voudrait-il remettre en cause un système qui remplit les assiettes d'une incroyable quantités de produits ? Pour les Verts, par contre, c'est une déception. Autant le vote des Romands peut les réjouir, autant le résultat global doit les laisser sur leur faim.

Mais ce double non ne signifie pas que le débat dans et autour de nos assiettes soit terminé. De loin pas. En allemand on dit «Der Mensch ist was er isst», qui veut dire: l'être humain est ce qu'il mange. De manière croissante, on choisit ses aliments pour affirmer un mode de vie plus ou moins politisé, que ce soit à Lausanne ou à Frauenfeld. Pour être caricatural: à gauche les végétariens, à droite les carnivores. Au milieu des röstis... et des citoyens consommateurs qui hésitent à choisir leur camp. La politique est dans l'assiette et va y rester encore longtemps.

(Le Matin)