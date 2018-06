«Le drame a été évité de peu le 22 juin, en raison d’une mauvaise organisation.» Cette source qui désire rester anonyme était présente ce matin-là, quand des enseignants et des maîtres-nageurs se sont jetés à l’eau pour porter assistance à des enfants de 10 à 11 ans.

Réunis pour une fête scolaire

Les portes de la piscine en plein air de Bellerive venaient de rouvrir vendredi passé. Située au bord du lac Léman, cette institution lausannoise avait en effet subi de plein fouet la tempête et les inondations qui ont frappé la capitale vaudoise le soir du 11 juin. Les classes primaires 6P de toutes les écoles lausannoises étaient alors réunies ce matin-là, avec des enseignants, pour une fête scolaire axée sur la thématique des jeux nautiques. «Il s’agissait là de la 2e édition de cette fête qui vise à réunir les élèves de cette volée à l’échelle de toute la ville», précise le conseiller municipal David Payot, responsable de l’Enfance.

Près de 200 gosses participaient à ces activités scolaires sportives. «Pour celles dans les bassins, il était fait une distinction entre les élèves ayant réussi le contrôle de sécurité aquatique (CSA) et les autres, explique David Payot. Le CSA teste la capacité à s’orienter après un saut dans l’eau, puis à nager 50 mètres. Les élèves ayant passé au cours de l’année ce test pouvaient accéder au bassin nageur, tandis que les autres ne pouvaient accéder qu’à ceux avec un mètre de profondeur.»

C’est lors d’une activité de course en équipe, organisée par les profs de natation, et en présence également de maîtres-nageurs de la piscine, qu’un incident s’est produit. Selon nos informations, une certaine panique s’est emparée de dizaines d’enfants encore dans l’eau. La température encore fraîche, en raison de la bise persistante, n’aurait fait qu’augmenter le stress de certains, qui se sont agités et débattus, créant une certaine confusion. Vu la situation alarmante, profs de gym et maîtres-nageurs se sont alors jetés dans le grand bassin pour leur porter secours.

Une ligne de flottaison cède

«Vers la fin de cette course, plusieurs élèves se sont massivement accrochés à une ligne de flottaison qui a cédé et suscité alors un mouvement de panique, décrit l’élu à l’exécutif de la ville. À ma connaissance, trois élèves ont dû être secourus par les maîtres-nageurs et enseignants de natation se trouvant sur place. La quasi-totalité des élèves a ensuite souhaité reprendre des activités aquatiques après cet événement.» De plus, David Payot souligne le fait que la température de l’eau dans le grand bassin ce matin-là était de 20 degrés. Une information confirmée hier par un responsable de la sécurité de la piscine de Bellerive. Malgré le vent et les nuits fraîches, la température aquatique à l’ouverture des portes, dès 9 h 30, demeure tempérée à environ 20 degrés, grâce à un système établi depuis quelques années déjà entre les installations de la piscine et celle du siège de l’entreprise Nespresso, voisine, qui utilise l’eau de Bellerive pour sa climatisation avant de la restituer à cette température.

Si tous les élèves s’en sont tirés sains et saufs, il semble toutefois qu’une fille au moins aurait subi un vrai malaise et commencé à couler. Un sauveteur l’a alors ramenée à la surface. David Payot tire un constat de cet incident: «Nous reverrons les activités possibles dans le bassin nageur de manière à augmenter la sécurité des élèves lors de la prochaine édition, et nous chercherons à améliorer les capacités attestées par le CSA.» (Le Matin)