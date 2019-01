Sur son profil Facebook, Laurent Leisi se présente comme «libre penseur convaincu, un poil provocateur, mais par intention d’éveil», suivi d'un joli smiley. Mais ses propos postés lundi soir au sujet de Bilal Hassani, qui va représenter la France à l'Eurovision, ont fait plus que réveiller la Fédération genevoise des Associations LGBT. Ils l'ont révoltée.

L'élu du parti populaire genevois traite le jeune homme de 19 ans, gay, de «Dégénéré qualité caniveau». Il y ajoute le complotisme, écrivant qu'il est «instrumentalisé et utilisé par d'autres puissances». On en passe et des pires.

Le conseil communal condamne

Du coup, la Fédération a pour la première fois sorti les grands moyens et dégainé un communiqué de presse pour dénoncer de tels propos. Elle demande également au Conseil municipal de la Ville de Genève de se positionner par rapport à ces écrits, qu'il les «condamne et prenne les mesures adéquates contre Laurent Leisi».

La Fédération est outrée que l'élu écrive que ce «petit névrosé dépressif finira sans doute par se suicider dans quelques années», alors que les jeunes LGBT ont davantage de risques de faire une tentative de suicide et que Bilal Hassani est lui-même la cible d'une violente campagne homophobe en France.

Laurent Leisi n'en est pas à son coup d'essai. il avait déjà eu des propos homophobes suite à la mort de Pierre Bergé, compagnon d'Yves Saint Laurent. Et, en octobre 2018, il était viré de son parti de l'époque, le MCG, pour une accumulation de propos racistes, xénophobes et homophobes. En novembre, il écrivait sur son blog hébergé par la «Tribune de Genève» que c'était lui au contraire qui quittait le MCG, suite notamment à «son passage subtil d’un populisme de droite à un populisme de gauche».

Plainte impossible

Pour Pascal Messerli, président de l'Association Dialogai, même si on ne peut porter plainte contre Laurent Leisi en raison de l'absence de la mention des propos homophobes dans l'article 261 du Code pénal, les associations LGBT ne lâcheront pas l'élu sur cette affaire. Trop, c'est trop! (Le Matin)