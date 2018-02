Jeudi dernier, au Conseil communal de Vevey, c’est par intermittence que le très connecté municipal Jérôme Christen (Vevey Libre) levait les yeux vers la salle. Car ils sont souvent rivés sur son téléphone. Le conseiller communal Patrick Bertschy (PLR) l’a interpellé et tancé sur ses «contenus sponsorisés» sur Facebook.

Un post de la page du Service de l’urbanisme apparaît en effet souvent en tête du fil d’actualités de ses abonnés. Et ce, depuis le lancement de l’initiative pour un parking souterrain à la place du Marché, contre lequel Jérôme Christen se bat bec et ongles. Les internautes s’y voient rappelés des démarches en cours, sous la houlette de l’élu centriste, pour réaménager la place différemment.

Une autopromotion peu fair-play

«Qui paie? Et pourquoi?» se demandait Patrick Bertschy. «Pas un centime n’a été dépensé par la Ville. Nous avons la chance d’avoir un généreux donateur», ironisait Jérôme Christen. Et de conclure: «Le municipal ne compte pas quand il s’engage pour sa ville.» Mais son zèle pour la communication digitale payante fait grincer des dents certains élus veveysans.

Pour eux, Jérôme Christen marche sur les plates-bandes du chargé de communication. Celui-ci n’y voit pas vraiment de problème. «S’il juge nécessaire de compléter les communications de la Ville à titre privé, c’est sa liberté, considère Raphaël Delessert. Il relaie par ailleurs les communiqués de la Ville sur l’une de ses pages.» En 2017, 86 envois ont été diffusés sur le compte officiel de Vevey, pour tous les services et en collaboration avec l’élu concerné. Mais entre les pages personnelles de Jérôme Christen, celle de son service et celle de la Ville, certains jugent difficile de distinguer ce qui ressort du privé et de l’institutionnel. «Elles sont pourtant bien différentes», commente l’élu. Elles ont surtout beaucoup de succès. «Construire Vevey, avec vous et pour vous» compte par exemple 6700 abonnés, soit exactement autant que le compte officiel de la Ville. «Ce sont toujours les mêmes détracteurs qui se plaignent de ce lien que j’entretiens avec de nombreux habitants. Mes publications démontrent que je distingue bien mon rôle de municipal, de député, et de citoyen», assure-t-il.

«Payer pour faire son autopromotion n’est pas fair-play», critique Isabel Jerbia, présidente du PS Vevey. Même avis de l’autre côté de l’échiquier. «Qu’il soit actif sur ses comptes personnels ne dérange pas. Mais la page du Service de l’urbanisme ne devrait pas servir à la propagande politique», estime Bastien Schobinger (UDC).

L’hyperprésence sur Facebook, pourtant, n’est pas forcément un gage de succès électoral. Son collègue de parti Michel Agnant a aussi été élu à l’exécutif… alors qu’il n’a ni compte Facebook ni téléphone portable. (Le Matin)