Le Conseiller aux Etats Olivier Français vient au secours des pêcheurs du lac de Neuchâtel, touchés par la prolifération du cormoran. Il a déposé la semaine dernière une interpellation à l'adresse du Conseil fédéral, qui relaie l'inquiétude des professionnels de la pêche, dont la survie semble être en jeu face à cet oiseau dont l'appétit est redoutable.

Supprimer les limitations?

«Des mesures de régulation additionnelles sont-elles envisageables pour faire face au problème persistant? demande l'élu vaudois. En particulier, est-ce que la Confédération est prête à revoir ou même supprimer les limitations à la chasse du cormoran pour soutenir les mesures de régulation cantonales contre cette espèce?»

Selon les chiffres cités par Olivier Français, la population de cormorans «a explosé» en Suisse, passant de 800 individus en 2008 à environ 5000 dix ans plus tard. «Le lac de Neuchâtel est, de loin, le plus touché par cette invasion, mais des nouvelles colonies inquiétantes pour les pêcheurs ont également été observées sur le Léman ces dernières années».

910 tonnes de poisson englouties

Le Vaudois rappelle que le vorace cormoran peut manger jusqu'à 500 grammes de poisson par jour et qu'au niveau suisse «cela peut représenter plus de 910 tonnes de poisson dévorées chaque année». Il craint que cette situation ne provoque à terme une disparition de l'activité pour les pécheurs professionnels et non professionnels.

En Suisse, la chasse des cormorans est autorisée entre septembre et février: «Cette autorisation de chasse limitée ne semble pas réguler de manière efficace les prélèvements massifs réalisés lorsque la chasse est interdite (de mars à août). Nos lacs s'appauvrissent et la surpêche des cormorans face aux pêcheurs persiste.»

Un mois de plus en 2012

La conseillère nationale Valérie Piller Carrard (PS/FR) avait déjà déposé une interpellation dans ce sens l'année dernière. Le Conseil fédéral avait répondu qu'il avait déjà prolongé d'un mois la période de chasse du cormoran dans le cadre d'une révision de l'ordonnance sur la chasse en 2012. Pour Olivier Français, cela paraît nettement insuffisant.

Eric Felley