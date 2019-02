L'achat fait les titres de la presse britannique. L'ancien chancelier de l'échiquier du Royaume-Uni, George Osborne, s'est acheté un chalet à Verbier pour 3 millions de livres sterling, soit près de 4 millions de francs suisses. A la tête des finances du gouvernement de David Cameron entre 2010 et 2016, le représentant du parti conservateur s'est porté acquéreur d'une «modeste» résidence de 192,5 m2, selon les informations du «Times» de Londres, soit juste à la limite des 200 mètres carré autorisés pour la vente à un étranger.

George Osborne s'est occupé des finances britanniques durant cinq ans. Il travaille aujourd'hui pour la société de fonds Blackrock. Keystone

Après Liverpool...

Verbier est un lieu de villégiature prisé des Anglais de longue date. La station vient d'ailleurs de signer un partenariat avec le club de football de Liverpool. La marque Verbier n'apparaît pas sur le maillot, mais la station bénéficie d'un accès à la base de données des fans de Liverpool... Xerdan Shaqiri et ses coéquipiers pourraient même venir skier par là... Selon le «Times», la rumeur de l'achat de George Osborne s'est rapidement répandue chez les «happy fews» de la colonie britannique.

Loin du Brexit

Cette transaction rappelle toutefois aux Anglais qu'ils avaient polémiqué en 2011. Après avoir fait passer la TVA à 20%, George Osborne était parti tranquillement skier dans cette même région de Verbier... Aujourd'hui, il est libre de dévaler les pentes, loin des remous du Brexit (il était contre), qui perturbe la vie politique anglaise. Selon «The Sun», depuis qu'il a quitté ses fonctions, George Osborne a occupé divers postes et gagnerait environ 1 million de livres sterling par an en travaillant pour la société Blackrock, le plus grand gestionnaire de fonds au monde. Il est devenu également l'éditeur du «Evening Standard».

Obama à Verbier ?

A Verbier, il sera bien entouré, puisque le prince Andrew et la duchesse d'York Sarah Ferguson ont acquis en 2015 un chalet d'une valeur d'environ 15 millions de francs suisses. Son chalet n'est pas loin de celui de Sir Richard Branson de Virgin. La presse anglaise évoque une liste de célébrités qui fréquentent Verbier: le chanteur James Blunt, l’ancien joueur de rugby d’Angleterre Lawrence Dallaglio, l’aventurier britannique Bear Grylls, le coureur de superbike Carl Foggarty, le musicien Ed Sheeran, Lenoardo di Caprio, Madonna, et plus surprenant, la présence de Barack Obama lui-même... Une rumeur non vérifiée à ce jour! (Le Matin)