Zurich contre l'initiative de l'UDC

Le gouvernement du canton de Zurich s'oppose à l'initiative de l'UDC contre les juges étrangers, a-t-il communiqué jeudi. Le Conseil d'Etat dit se mêler ainsi à la politique fédérale, car il craint des «inconvénients majeurs» pour l'économie et les hautes écoles zurichoises.



Le texte met en danger l'intégration des hautes écoles dans l'espace européen de formation et de recherche, estime l'exécutif zurichois. L'accès aux réseaux et aux financements est menacé. La participation à Horizon 2020, le programme européen pour la recherche et le développement, ou à Erasmus , pour la mobilité des étudiants, ne serait plus automatiquement garantie, selon le gouvernement cantonal. «Les hautes écoles seraient isolées et devraient compter avec des pertes financières.»



En cas de oui au texte de l'UDC, l'économie du canton de Zurich, fortement liée à l'étranger, serait particulièrement impactée. «Des multinationales telles que Google, IBM et Disney possèdent des sites significatifs à Zurich.» Pour ces entreprises, la sécurité juridique de la Suisse constitue un facteur d'implantation très important.