Un Britannique suspecté d'avoir séduit une femme pour lui extorquer près d'un million d'euros a été arrêté en Suisse, a annoncé mardi l'agence britannique de lutte contre la criminalité (NCA) dans un communiqué.

Mark A., 45 ans, a été arrêté samedi soir dans un appartement de luxe à Zurich, où il vivait sous un faux nom avec sa femme et ses deux enfants, lors d'une opération impliquant la NCA, les autorités suisses et la police d'Avon et Somerset, en Angleterre. Il est actuellement détenu dans un commissariat de Zurich, en attente d'une procédure d'extradition, a indiqué la NCA.

Il se présente comme un banquier suisse

Carolyn W., une habitante du Gloucestershire (sud-ouest de l'Angleterre) âgée de 61 ans, avait alerté la police, après que Mark A., avec lequel elle avait entretenu une relation amoureuse d'un an, avait fui avec ses économies. Son amant s'était présenté comme un banquier suisse et l'avait convaincue de lui prêter 850'000 livres (1,11 millions de francs) pour effectuer des travaux de rénovation dans plusieurs logements à Bath (Angleterre).

Mark A., qu'elle avait rencontré en 2012 dans la boutique de vêtements où elle travaillait, lui avait aussi affirmé que son travail de banquier était une couverture et qu'il était en réalité un agent secret.

Mandat d'arrêt

Un mandat d'arrêt européen avait été émis à l'encontre du Britannique. Le fugitif avait d'abord été repéré en Espagne, avant qu'il déménage pour la Suisse. Mark A. est suspecté «d'avoir continué à commettre des infractions, alors qu'il était en fuite et c'est la raison pour laquelle il était si important de l'appréhender», a expliqué Ian Cruxton, chef des opérations internationales de la NCA, cité dans le communiqué.

Mark A. est le 82e fugitif à être rattrapé sur une liste de 96 noms publiée dans le cadre de l'Opération Captura, qui vise à retrouver les fugitifs les plus recherchés du Royaume-Uni.

«Mark A. pensait pouvoir continuer à échapper à la police en se déplaçant en Europe mais nous étions déterminés à le localiser et à le ramener dans ce pays», a commenté l'inspecteur principal Adam Bunting, inspecteur de la police d'Avon et Somerset.

A son retour au Royaume-Uni, Mark A. devra répondre de 20 infractions de fraude. (afp/nxp)