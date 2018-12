Le Conseil exécutif bernois est invité par six députés de gauche, du centre et de droite à renoncer à l’ouverture d’un centre de requérants déboutés dans l'ancien foyer d'éducation de Prêles (BE), selon «Le Journal du Jura».

Une pétition munie de 1042 signatures dénonçait déjà «un projet démesuré». Prévu pour mi-2019, le centre de retour pour requérants déboutés fait désormais face à une opposition au sein de presque tous les partis.

Moins excentré

Dans leur motion, les députés Hasim Sancar (Les Verts, Berne), Christa Ammann (LG, Berne), Ulrich Stähli (PBD, Gasel), Christoph Grimm (Verts’libéraux, Berthoud), Roland Benoit (UDC, Corgémont) et Maurane Riesen (PSA, Sonceboz) demandent au Conseil exécutif de renoncer à l’ancien foyer au profit d'un autre site, moins excentré.

«Nous supposons que les requérants d’asile déboutés ne se rendraient pas à Prêles. C’est un lieu reculé, et l’ancien foyer est difficilement atteignable en transports publics. Avoir un bâtiment sous-occupé serait comme jeter de l’argent par les fenêtres dans la mesure où son exploitation devra être maintenue au prix d’efforts importants», estiment les pétitionnaires, pour qui les 38 millions investis dans l'ancien foyer d'éducation désormais fermé est une «expérience douloureuse». (Le Matin)