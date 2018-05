Un joueur est seul à avoir coché les six bons numéros du tirage du Swiss Loto mercredi, à savoir 6, 10, 12, 14, 23 et 30. Il empoche un million de francs tout rond, impôt anticipé non déduit. Son bulletin ne compte en revanche pas le numéro «chance», soit le 5.

Le Joker est le 084038. Le Replay le 02. Le montant en jeu lors du prochain tirage s'élève à 10,8 millions de francs, écrit la Loterie romande. (ats/nxp)