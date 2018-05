Le groupe Bélier continuera à lutter pour l'unité du Jura même si la Question jurassienne est officiellement close après le vote de Moutier (BE). Le mouvement de la jeunesse autonomiste l'a rappelé à l'occasion de la Fête de la jeunesse jurassienne samedi dans la cité prévôtoise.

Cette prise de position ne constitue pas une surprise. Le mouvement de lutte a toujours affirmé que la Question jurassienne ne serait pas enterrée après le vote de Moutier le 18 juin 2017 sur son appartenance cantonale. Samedi, il a aussi écarté l'idée d'une disparition de la scène politique.

Impatience

Le Bélier a assuré qu'il continuera à s'engager pour que le résultat du scrutin soit validé, dénonçant la durée de l'examen des recours par la préfecture du Jura bernois. Son ton est devenu plus virulent que lors de la campagne précédant le vote de Moutier. «Si le groupe Bélier souhaitait et souhaite encore jouer la carte de l'apaisement dans le but de voir la ville de Moutier rejoindre sereinement le canton du Jura, la situation actuelle va très probablement nous obliger à taper à nouveau du poing sur la table», a déclaré samedi soir son animateur Clément Piquerez.

«Notre patience est désormais à bout», a ajouté le responsable du groupe Bélier devant les militants et le maire de Moutier Marcel Winistoerfer, selon la version écrite de son discours. Le mouvement de lutte estime que la Confédération fait preuve d'une «passivité coupable» dans «le pourrissement» de la situation. Mais le Bélier affirme en aucun cas souhaiter s'en prendre à des citoyens prévôtois ou des mouvements prévôtois. «La guerre des tranchées à Moutier fait partie du passé», a déclaré Clément Piquerez. Le 18 juin 2017, 51,7% des votants de Moutier ont choisi de quitter le canton de Berne pour rejoindre le Jura. (ats/nxp)