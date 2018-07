Non, détester ce que tout le monde aime ne fait pas de vous une personne intéressante. Cette règle basique, qui vaut sur les réseaux sociaux comme à la terrasse d’un bistrot, un avocat genevois, lieutenant-colonel à l’armée, en fait l’expérience de la plus brutale des manières. Son geste: avoir publié sur Facebook sitôt le Mondial terminé la photo d’un orang-outang étreignant la fameuse Coupe du monde de la FIFA. Humour, mépris bourgeois, racisme? La photo est ambiguë. Et sans commentaire de la part de l’auteur, qui n’a pas d’antécédents xénophobes, toutes les interprétations étaient ouvertes. Les arbitres du Net n’ont pas tardé à sortir le carton rouge: racisme antiafricain. Dans la foulée, l’avocat supprime la photo en question, s’excuse d’avoir été mal compris et explique que l’image visait à exprimer son soulagement quant à «la fin d’une hystérie mondiale assez primitive». Un avis qu’il n’est pas interdit de partager, et qui, jusqu’ici, n’est pas pénalement répréhensible. L’histoire aurait pu en rester là. Elle joue pourtant les prolongations. Voilà que l’armée demande des comptes à son officier, et que la Commission fédérale contre le racisme y va de sa condamnation. Il est opportun de suspendre ici la partie. De prendre un peu de recul et de se demander qui fait l’amalgame. Qu’est-ce qui confère un caractère raciste à une image ambiguë? Des likes de skinheads? La réprobation des bien-pensants? Qui simule dans le cas présent? Le naïf, les indignés? La VAR ne nous aidera guère à trancher. Alors entendons-nous là-dessus: sur les réseaux sociaux, le meilleur post est toujours celui que l’on ne publie pas. Simon Koch

«Je suis membre du comité genevois de la LICRA et ce genre de plaisanterie me révulse. Elle répond à tous les schémas insultants pour les Africains.» Ex-journaliste et productrice de la RTS, Romaine Jean a exprimé son indignation, lundi matin, sur le profil Facebook de Flavien Valloggia.

Cet avocat genevois, et lieutenant-colonel à l’armée, avait posté la veille, vers 22 h, une image représentant un orang-outan portant la coupe du Mondial de foot sur un terrain. Sans la moindre explication. Les commentaires désobligeants ont fusé cette nuit-là, ainsi que le lendemain matin, dénonçant le caractère insultant et raciste de sa photo. Il faut préciser que le profil de l’avocat était jusque-là accessible par tout le monde.

Commentaire agacé

Flavien Valloggia a alors vite réagi. Il a enlevé l’image litigieuse et posté à la place un commentaire agacé mais expliquant qu’il était faux de voir un quelconque aspect raciste dans ce photomontage. «Ceux qui me connaissent ainsi que mon humour savent qu’il fallait prendre cela au 3e degré», écrit-il. Il explique qu’il ne voulait que dénoncer «l’hystérie mondiale assez primitive» autour de ce Mondial, avant de présenter des excuses à ceux qui auraient été choqués.

Mais cela n’a pas suffi à calmer les esprits. Les commentaires offusqués ont continué à apparaître sur son profil. Dont celui de Romaine Jean. Et hier, le journal alémanique «Blick» a fait réagir diverses personnes. Dont Martine Brunschwig Graf, de la Commission fédérale contre le racisme.

Jouer avec l'imaginaire populaire

Au-delà du bénéfice du doute d’une maladresse sans arrière-pensée dont ce Genevois pourrait bénéficier, n’est-ce pas contre-productif de la part d’organismes antiracistes de formuler l’association absurde entre un singe et un Noir? Cette question irrite tant Romaine Jean que Manuel Tornare. Président de la LICRA genevoise et socialiste, ce dernier dit ne pas croire en la sincérité des excuses de Flavien Valloggia. «Une image parle parfois plus que des mots, or l’équipe de France compte de nombreux Noirs, rappelle-t-il. En publiant ça, cet avocat et officier joue avec l’imaginaire populaire, ne soyons pas naïfs.»

Quant à Martine Brunschwig Graf, elle se prononce sur le photomontage et non sur la personne qui l’a posté. «En raison du contexte raciste qui prévaut dans certains stades vis-à-vis de joueurs noirs, où certains imitent les cris de singe, ainsi qu’en dehors, une telle image véhicule des stéréotypes inacceptables», tranche-t-elle. (Le Matin)