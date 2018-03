Un important incendie s'est déclaré dans un immeuble d'une centaine de mètres à la rue de la Servette, à Genève, ce dimanche après-midi. Le feu a pris au niveau du No 69 et s'est propagé jusqu'au No 75, selon la porte-parole de la police, citée par «20 minutes». Pour l'heure, il n'y aurait pas de blessés.

«L'important déploiement des secours provoque l'interruption du trafic entre la rue de la Poterie et l'avenue Wendt, sur cette artère qui va de l'aéroport à la gare Cornavin», écrivent nos confrères.

«Merci d’éviter le secteur. Pompiers, secours et police sur place», a averti la police cantonale sur Twitter.

Important incendie à la rue de la Servette, hauteur 75. Merci d’éviter le secteur. Pompiers, secours et police sur place. pic.twitter.com/I68LCb0Pym — Police Genève (@GenevePolice) 11 mars 2018

(Le Matin)