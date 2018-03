Un incendie abîme le pont historique d'Olten

Un incendie a fortement endommagé mercredi le pont historique en bois d'Olten (SO). Le passage sur l'Aar est fermé jusqu'à nouvel avis.

Bit bummed. #olten 's wooden bridge is burning. Fireman are on it. pic.twitter.com/pXTYO0in5E — GM Raphi (@GMRaphi) March 28, 2018

L'alarme a été donnée à 11h45. L'incendie a donné lieu à un important dégagement de fumée. Les colonnes étaient visibles de loin.

Après plus d'une heure, les pompiers ont réussi à maîtriser le sinistre. Toutefois, à cause du vent, le foyer n'avait pas encore pu être complètement éteint en début d'après-midi, a précisé à l'ats la porte-parole de la police soleuroise Astrid Bucher.

Les pompiers ont combattu les flammes depuis la terre ferme, mais aussi depuis des bateaux. La mousse tombée sur l'Aar ne représente pas de danger pour l'humain ni pour l'environnement, précisent les autorités.

Enquête en cours

La cause du sinistre n'est pas encore connue. Une enquête a été ouverte. Le vieux pont enjambe l'Aar et relie, pour les piétons et les cyclistes, la vieille ville à la gare. La construction actuelle date de 1803. Le passage sur l'Aar est évoqué pour la première fois en 1295.

Ces dernières années, le pont a été plusieurs fois victime de feux couvant, souvent à cause de mégots de cigarettes. En août 2012, c'est un problème technique qui a causé un sinistre.

(ats/nxp)