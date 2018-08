Dès la fin de l’après-midi, des orages d’une rare violence se sont abattus sur le Grand-Saint-Bernard et le Valais central. La ville de Sion a été inondée de haut en bas par un déluge qui s’est déversé dans ses rues, ses caves, ses parkings, ses sous-sol et finalement jusqu’à la gare où le passage sous voies s’est retrouvé dans les flots.

La veille la capitale valaisanne avait battu le record suisse 2018 de chaleur en dépassant allègrement les 36 degrés. Aujourd’hui, c’est un formidable retournement de température et de situation. De nombreux particuliers ont publié sur Facebook des images de leurs sous-sols touchés par les eaux : « Mon studio a été inondé, témoigne ce Sédunois vers 20 h 30 , et apparemment je ne suis pas le seul car j’attends toujours les pompiers. Je suis dans le noir, mais bon, au moins, il faut plus frais. Positivons ! »

Certaines voitures ont été bloquées sous des ponts dans la région de Conthey. Les gorges du Durnand du côté de Bovernier sont également entrées en crues, tandis que le niveau du Rhône est monté d’un cran.

Dans la soirée, aucune victime n’était signalée, mais il continuait de pleuvoir intensément. C’est certain que mardi matin les Sédunois et les Valaisans auront une vision des dégâts matériels qui s’annoncent très importants.

#Valais: un orage d'une rare violence balaie le canton et déverse près de 50 mm d'eau sur #Sion >> https://t.co/1ffPprIdDJ pic.twitter.com/LRzX8ZVUdS — Le Nouvelliste (@lenouvelliste) 6 août 2018

(nxp)