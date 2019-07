Plus de 8% des jeunes de 10 à 15 ans en Suisse prennent soin d'un proche dans leur environnement familial. C'est ce que révèle une étude parue l'an dernier mais sur laquelle se penche dimanche la «NZZ am Sonntag».

Selon le journal, une enquête menée dans une école de formation professionnelle d'Olten a montré que 11% des apprentis soutenaient «substantiellement» un ou plusieurs proches, comme des parents, grands-parents ou frères et soeurs, voire en dehors de la famille. Ce soutien peut être à la fois émotionnel et social, selon l'étude. Beaucoup de jeunes s'occupent aussi des tâches ménagères et administratives. Un tiers d'entre eux accomplissaient en outre des tâches de soignant.

Conséquences

Ce phénomène n'est pas sans conséquence sur leur carrière. En effet ces tâches peuvent s'avérer stressantes et de nombreux jeunes Helvètes souffrent de cette situation, comme le montre une étude comparative dans 6 pays dont la «Schweiz am Wochenende» s'est fait l'écho samedi. Selon l'étude, 40% ont des problèmes physiques et 33% des problèmes psychologiques. Il n'y a qu'en Grande-Bretagne que ce chiffre est plus élevé.

Hic: le système éducatif ne tient pas compte de certaines situations. «Les jeunes soignants ont un désavantage éducatif évident», souligne la professeure Agnes Leu, qui fait des recherches sur le thème des «jeunes soignants» à la Careum University of Health. Ainsi à Olten, bon nombre d'ados avaient des difficultés à suivre leur formation, des problèmes avec leurs supérieurs hiérarchiques. Certains devaient redoubler, voire faire une pause dans leur apprentissage.

«Ces jeunes sont désavantagés au début de leur carrière», explique Agnes Leu. «Ceci malgré le fait qu'ils ont souvent une plus grande compétence sociale et un meilleur talent organisationnel que leurs pairs en raison de leur rôle». Pour elle, il faudrait mieux les soutenir, surtout dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre qualifiée. D'autant que beaucoup de supérieurs ne savent même pas qu'ils doivent en plus s'occuper de leurs proches.