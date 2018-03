Un jeune tigre de Sibérie a emménagé au zoo de Zurich. Sayan, deux ans, vient du Parc des Félins près de Paris. Il va désormais tenir compagnie à Elena, dont le partenaire de longue date est mort en 2016.

Sayan est arrivé à Zurich il y a un mois, indique le parc animalier mercredi. Après une période de quarantaine, il a emménagé dans le parc des tigres. Dans un premier temps, une barrière le sépare d'Elena, afin qu'ils puissent s'habituer lentement l'un à l'autre.

Elena, née en 2004, avait perdu son compagnon de longue date en 2016 à la suite d'une maladie. Elle avait eu la compagnie d'un jeune tigre du zoo de Münster pendant une année, le temps de travaux d'agrandissement de son parc.

Le tigre de Sibérie est le plus gros de sa caste. Un mâle peut peser jusqu'à 300 kilogrammes. Dans les années 1940, on ne comptait plus que 40 spécimens dans le monde. Grâce à des mesures de protection draconiennes, leur nombre s'élève aujourd'hui à environ 500. (ats/nxp)