Un loup a tué huit moutons d'un troupeau protégé dans la nuit du 10 au 11 mai dans la commune d'Orsières. Inquiet pour la sécurité de sa population et des animaux, le conseil municipal demande au Conseil d'Etat de prendre les mesures de précaution qui s'imposent.

Selon les expertises effectuées, il s'agit bien d'un loup, confirme à Keystone-ATS le Service de la chasse, de la pêche et de la faune. Depuis le début de ce trimestre, il y a eu une présence régulière du grand prédateur dans la région d'Entremont, indique-t-il encore.

Jouer et nuit

Les bêtes étaient parqués sur le Plateau de Saleinaz dans un enclos sécurisé à une centaine de mètres de la première habitation, écrit mardi l'administration communale dans un communiqué. L'exploitation touchée appartient à un éleveur qui applique toutes les recommandations et les mesures de protection prônées.

Celui-ci et sa famille se relaient depuis cette tragédie, jour et nuit, pour assurer une présence humaine au sein du troupeau.

Trois loups identifiés en 2020

Au premier trimestre 2020, trois loups ont été identifiés en Valais, selon les dernières cartes publiées par le Service de la chasse, de la pêche et de la faune. En 2019, 18 loups avaient été formellement identifiés dans le canton, dont dix nouveaux individus.

Par ailleurs, entre le 1er janvier et le 31 octobre 2019, 66 animaux de rente avaient péri dans le Haut-Valais. Dans la partie romande du canton, 139 animaux morts suite à des attaques de loups ont été dénombrés, dont 110 sur les alpages et 29 sur les pâturages de printemps et d'automne.

Selon les rapports, 26 animaux de rente ont été tués dans des situations protégées et 179 dans des situations non protégées. (ats/Le Matin)