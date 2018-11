«Ecœurant»,«honteux», «pathétique», , les mots ne sont pas assez forts pour commenter la mésaventure survenue à une personnalité handicapée de Sion, Guy Kummer, professeur et musicien bien connu.

Sa sœur, Danièle Delacrétaz Kummer, journaliste, est également bien connue en Valais, notamment pour ne pas avoir sa langue dans sa poche... Elle décrit son frère comme un homme «toujours content, optimiste courageux et un merveilleux musicien en chaise depuis 1995». A la suite d'une mystérieuse affection, il est devenu tétraplégique à l'âge de 34 ans. Il enseigne et a obtenu le Prix culturel de la Ville de Sion en 2002.

Mais voilà que, ces derniers jours, la date de validité du macaron pour son fauteuil est dépassée et il est verbalisé par un agent de la police municipale. «Mon frère, raconte-t-elle, se rend donc en personne et en fauteuil roulant au poste de Sion. Il ne négocie même pas, il accepte de ne pas être en règle et paie sur le champ la somme de 120 frs.»

Pas d'attestation, pas de macaron

Cela fait, il demande au guichet s'il peut disposer d'un macaron provisoire en attendant de repasser une visite chez son neurologue, sésame attestant qu'il est bien tétraplégique... Là, deux agentes se montrent intraitables: pas d'attestation, pas de macaron! «Mon frère montre même ses pauvres mains de tétraplégique mais rien à faire ! Le règlement vous comprenez... Ce n’est pas mon problème, dit même la plus capée des deux dames.»

Si son frère n'est pas du genre à se plaindre, sa sœur a publié cette histoire sur Facebook qui a fait un carton plein contre l'attitude des deux fonctionnaires (bientôt 900 commentaires et 3000 partages...). «Tristes bureaucrates sans cœur»; «Pauvres idiotes ...le nez rivé sur la loi ces imbéciles »; «La bêtise humaine a atteint son paroxysme»; les réactions de ce genre s'enchaînent depuis hier soir.

Des excuses ?

Un tel essaie d'être plus constructif: «Dans la mesure où la tétraplégie n’est pas une condition dont on guérit, le renouvellement automatique des macarons me semblerait logique et répondrait aussi au besoin d’efficience de l’administration.» Un autre calme le jeu: «Comme partout on trouvera les excellents, bons, moins bons, médiocres agents. J’ose espérer que leur supérieur se manifeste auprès de Guy pour s’excuser de cet impair.»

Finalement, le président de la Ville de Sion, Philippe Varone, est intervenu lui-même sur la page Facebook pour expliquer qu'il allait tirer cette affaire au clair. (Le Matin)