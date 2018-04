Cornelia Bott souffre de fibromyalgie depuis des années. L'Alémanique se bat au quotidien avec de fortes douleurs à la nuque. C'est pourquoi un médecin lui a prescrit en février un massage, censé apaiser ses douleurs. Or, c'est tout le contraire qui s'est produit, écrit ce vendredi «Blick».

Lors de son massage dans un salon de Zoug, la quadragénaire a senti sa nuque brûler. La masseuse a assuré que tout était normal, même lorsque Cornelia Bott a commencé à se tordre sous la douleur, écrit le journal. En rentrant chez elle, l'Alémanique a découvert avec effroi l'état de sa nuque: «Ma nuque était couverte de petite bulles rouges. Un jour plus tard, ces bulles ont commencé à saigner et suinter. Ça piquait affreusement.»

«Nous ne l'utiliserons plus à l'avenir»

Cornelia Bott explique avoir dû prendre de la cortisone prescrite par son médecin pendant plusieurs semaines pour lutter contre les lésions cutanées, devenues de plus en plus grandes. Soucieuse des autres clients du salon de massage, elle a envoyé un e-mail pour informer l'établissement de sa situation et éviter que d'autres personnes se voient appliquer le même lait de massage qu'elle. Dans une réponse, que «Blick» à pu se procurer, la gérante du salon s'excuse auprès de Cornelia: «Nous sommes désolés et avons discuté de votre cas. Il semblerait qu'une réaction au lait de massage n'est pas inhabituelle. Nous ne l'utiliserons plus à l'avenir.»

Satisfaite, la Zougoise pensait en rester là après cette réponse. Mais en recevant il y a quelques semaines une facture de 120 francs elle est tombée des nues. «Ils savent que je vais mal depuis le massage. Je leur ai demandé d'annuler ma facture.» Mais au lieu de faire preuve de compréhension, comme lors du précédent échange par mail, le salon a soudainement totalement changé d'opinion: «Nous ne comprenons plus comment vos symptômes pourraient être liés à notre lait de massage. Nous pensons plutôt que la thérapie en soi a déclenché quelque chose chez vous. Mais cela n'est pas directement lié à nos produits.» Pour finir, le salon précise qu'il n'annulera pas la facture de 120 francs. «Le retour de nos clients a toujours été positif»

Pour Cornelia Bott, toute cette situation est devenue plus qu'absurde. «Je vais essayer de porter plainte contre l'établissement pour lésion corporelle par négligence.» Contacté par «Blick», le salon de massage se défend: «Nous utilisons ce lait depuis l'ouverture du salon il y a neuf ans. Et le retour de nos clients a toujours été positif.» (Le Matin)