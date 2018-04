Schwimmbad-Drama in Familienhotel in Österreich: Schweizer Kinderarzt rettet Mädchen (3) vor dem Ertrinken https://t.co/MW6xXhT9Uh pic.twitter.com/PUj2oRavSf

C'est le cauchemar de tous les parents. Dimanche, un touriste suisse passait du bon temps avec ses enfants dans un hôtel du Zillertal, en Autriche. L'après-midi, ils ont profité de la piscine. Au moment de partir se doucher avec deux de ses enfants, le père s'est aperçu que sa fille de 3 ans manquait, écrit lundi «Blick».

Pris de panique, le quadragénaire s'est alors mis à courir et s'est immédiatement dirigé vers le bassin d'1m30. C'est là qu'il s'est aperçu que son enfant était sous l'eau et ne bougeait plus. Au moment de vouloir tirer sa fille de l'eau, le Suisse a glissé et s'est blessé au dos.

«Elle va bien»

De précieuses secondes se sont donc écoulées jusqu'à l'intervention inespérée de Pascal, un pédiatre de Winterthour (ZH). Le médecin a sorti la fillette du bassin et a immédiatement commencé à réanimer la petite avec l'aide de sa femme, une infirmière urgentiste diplomée. Avec succès. «Elle va bien, mais a été emmenée à l'hôpital d'Innsbruck pour des contrôles», confirme le gérant de l'hôtel au journal alémanique. Interrogé à son tour par le quotidien, le pédiatre ne se voit pas en héros. Il s'est contenté de dire qu'il était content que tout s'est bien passé. Le médecin de 35 ans est lui-même père depuis peu.

Philipp Binaghi, de la Société suisse de sauvetage, explique qu'il suffit parfois de 20 secondes sous l'eau pour qu'un enfant décède. «C'est pourquoi les parents doivent être vigilants à tout moment. Les petits se noient parfois sans faire de bruit. Ils peuvent disparaître rapidement sous l'eau sans crier et sans se débattre.» Il rappelle qu'environ cinq enfants meurent noyés en Suisse chaque année. (Le Matin)