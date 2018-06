Le durcissement de la législation sur les armes exigé par l'Union européenne (UE) a largement passé la rampe au Conseil national le 30 mai dernier. Mais le texte, combattu par l’UDC, fera vraisemblablement l’objet d’un référendum. Et le parti aura en tout cas le soutien d'une filiale de Ruag, le groupe d'aéronautique et de défense contrôlé par la Confédération, raconte le Tages-Anzeiger mardi.

En effet, la filiale «Visier Medien Holding AG», une maison d'édition détenue par Ruag, fait campagne, via son site web all4shooters.com, contre la reprise de la directive européenne sur les armes. Ce site est à la fois un centre de services et une plateforme d'information pour les tireurs et les chasseurs, explique le Tagi.

Des objectifs politiques

Mais il poursuit aussi des objectifs politiques, souligne le journal. Les lecteurs suisses y sont ainsi explicitement encouragés à résister au durcissement de la loi. Si la révision est acceptée, «les conséquences pour les armuriers suisses seront énormes», explique-t-il. Et il lance encore: «Ne laissez pas l'UE restreindre vos droits!»

La plateforme a été particulièrement active lorsque la consultation sur la révision de la loi était encore en cours, souligne le Tagi. Ses lecteurs ont été invités à protester auprès du Conseil fédéral. La rédaction a même mis en lien une lettre toute prête à cet effet. Et ce n'est pas fini: all4shooters.com compte toujours s'en mêler: «nous nous impliquerons certainement à nouveau lors du référendum», a prévenu Dirk Schönfeld, le directeur général de VS Medien GmbH.

Contre l'avis du Conseil fédéral

Le hic, c'est que cette contestation va à l'encontre de la politique menée par la Confédération en la matière. En effet, comme Bruxelles va durcir sa réglementation en réponse à la menace terroriste, la Suisse doit suivre le mouvement car il s'agit d'un développement de l'acquis de Schengen. Si elle refuse de revoir sa législation, elle risque de mettre en danger sa participation à l'espace Schengen, avait prévenu la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga.

La campagne du site all4shooters.com n'est en tout cas pas passée inaperçue aux yeux du conseiller national Carlo Sommaruga. Le socialiste genevois a donc posé une question le 6 juin dernier au Conseil fédéral. Il lui a demandé s'il s'assurait «de la neutralité politique de Ruag et des entreprises dans lesquelles elle détient des parts». Et s'il allait inviter l'entreprise à «mettre fin à cette aide indirectement accordée à un média et à vendre la participation qu'elle détient dans la Visier Medien Holding AG».

Berne défend Ruag

Le Conseil fédéral vient de répondre au parlementaire. Il a rappelé que Ruag était propriétaire à 100% de Visier Medien et de VS Medien, une maison d'édition en Allemagne. Les lecteurs de ses magazines spécialisés ainsi que du site internet «All4shooters» font partie des clients de Ruag, souligne-t-il. Ils constituent son assise économique et il est naturel que la directive européenne les intéresse, estime Berne.

Et le Conseil fédéral défend Ruag: l'entreprise ne soumet pas la rédaction de la maison d'édition ni ses journalistes indépendants à des directives concernant le contenu de leurs articles, écrit-il. Il attend toutefois que le conseil d'administration du groupe aéronautique suisse «veille au respect des objectifs stratégiques qui lui ont été assignés». Et se réserve le droit «d'exercer une influence corrective», si besoin.

