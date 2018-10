Les semaines se suivent et se ressemblent, pour une fois, au Swiss Loto. Comme il y a huit jours, un joueur a emporté un million de francs tout rond au Swiss Loto mercredi. Il a coché les six bons numéros, à savoir 8, 9, 10, 23, 33 et 41.

Le numéro chance est le 1 et le rePLAY le 09. Le joker est le 013496. Le montant en jeu lors du prochain tirage s'élève à 11,2 millions de francs, indique la Loterie romande dans un communiqué. Si la Suisse romande était à l'honneur la semaine dernière, c'est en Suisse alémanique qu'a cette fois été validé le bulletin gagnant. (ats/nxp)