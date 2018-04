Le mois d'avril 2018 a été marqué par un temps doux et ensoleillé et des températures record, surtout durant la seconde quinzaine. Il s'annonce déjà comme le deuxième mois d'avril le plus chaud depuis le début des mesures en 1864.

En moyenne nationale, la température se situe entre 7,7 et 7,9 degrés. Jusqu'à présent, seul le mois d'avril 2007 a été plus chaud, avec une moyenne de 9 degrés, écrit vendredi MétéoSuisse. Et de relever que du 17 au 25, la température est restée au-dessus de zéro degré même à des altitudes supérieures à 2500 mètres.

A certains endroits, les températures maximales ont atteint de nouveaux records. Cela s'est essentiellement produit dans des stations qui ne disposent pas de longues séries de mesures, relève MétéoSuisse.

A la Brévine (NE), le record de 2005 (22,6 degrés) a été dépassé de quelques dixièmes (22,8 degrés). A Fahy (JU), il a fait 25,3 degrés, soit près d'un demi-degré de plus qu'en 2010. C'est à Sion que le record le plus ancien est tombé. Le mercure y est monté jusqu'à 28,9 degrés, surclassant le marque de 1968 (28,5 degrés).

En raison de l'ensoleillement généreux, la pluie s'est fait plutôt rare durant le mois d'avril. Sur le Plateau oriental, il est régionalement tombé moins de 10% de la norme 1981-2010, écrit MétéoSuisse. (ats/nxp)