Peu après Noël, le 27 décembre, la Britannique Stephanie a donné à son fiston de 9 ans son tout premier triangle Toblerone, rapporte le «Daily Mail». Et à sa très grande surprise, son môme lui a demandé pourquoi il y avait un ours caché sur l’emballage de l’iconique chocolat. Animal que cette mère de famille n’avait jamais vu. «Quel ours?», a-t-elle réagi, peut-on lire sur Twitter.

Ce n’est évidemment pas la première fois que le plantigrade debout dessiné dans le Cervin est «découvert»: symbole de la ville de Berne, l’ours est sur l’emballage depuis un relooking effectué en 2000… Si vous ne l’aviez jamais repéré, le voici.

Reste que force est de constater que beaucoup d’amateurs du chocolat suisse ne l’ont jamais vu. Le tweet de Stephanie a en effet été «liké» près de 35 000 fois, retweeté plus de 10 000 fois ou a suscité quelque 1700 commentaires.

«Votre fils est génial»

«J’en mange depuis 50 ans et je ne l’avais jamais remarqué», a réagi un internaute. «Oh mon Dieu, j’en mange depuis des décennies et je ne l’avais jamais vu!», note un autre. Un troisième explique avoir 71 ans et avoir passé cinquante Noëls en compagnie de Toblerone sans jamais avoir remarqué l’ours. «Votre fils est génial», conclut-il.

Quant à Stephanie, face au déluge de commentaires, elle a publié un second tweet plein d’humour. «Je suis vraiment heureuse que l’attention s'est portée sur le logo et pas sur le fait que mon fils a fêté dix Noëls avant de goûter un Toblerone», a-t-elle écrit. En effet, priver un enfant de Toblerone durant si longtemps s’apparente à de la maltraitance infantile…

(Le Matin)