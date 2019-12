Un mur anti-bruit, le long de la route cantonale menant au Landeron (NE), provoque de l'inquiétude à La Neuveville (BE). À proximité d'un passage jaune, cette palissade masque la vue des piétons et celle des conducteurs, à la hauteur d'un centre commercial et d'une école de commerce.

Plusieurs citoyens ont dénoncé la dangerosité de cette construction qui remplace un muret devant un immeuble d'habitation de la route de Neuchâtel, comme l'ont révélé les radios locales RJB et RTN. Le sujet a même été évoqué lors de la dernière séance du Conseil général (législatif).

Le maire de La Neuveville Roland Matti a reçu de nombreuses réclamations. «Elle est très dangereuse», estime-t-il au sujet de la nouvelle palissade. Mais l’Office des ponts et chaussées du Jura bernois estime que le mur anti-bruit répond aux normes légales et qu'il s'impose, les valeurs limites sonores étant dépassées devant le numéro 19.

Distance requise

La visibilité a certes été réduite, mais les 50 mètres requis sont dépassés sur le passage pour piétons. Les prescriptions étant respectées, la marge de manœuvre municipale est réduite. Il n’empêche que les autorités neuvevilloises évalueront malgré tout les mesures susceptibles de sécuriser davantage le passage des piétons.

Le maire qui juge le mur anti-bruit mal placé et guère utile évoque une paroi vitrée et un format réduit. Mais la préférence de Roland Matti va à une solution qu'il a déjà préconisée sans succès: repousser la palissade d'un demi-mètre.

Lematin.ch/Vincent Donzé