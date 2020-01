Le nationaliste albanais de Macédoine Gafurr Adili reste interdit de séjour en Suisse. L'Office fédéral de la police (fedpol) a rejeté une demande pour lever une interdiction d'entrée datant de 2003, indique mardi la Feuille fédérale. Un recours contre cette décision est possible.

Gafurr Adili était le chef de la milice Armata Kombëtare Shqiptare (Armée nationale albanaise - AKSh). Le Conseil fédéral a prononcé en septembre 2003 l'expulsion de cet ancien réfugié ayant bâti une base arrière logistique en Suisse dans le but de diffuser sa propagande et de récolter des fonds. M. Adili a été arrêté en Albanie en juillet de la même année et relâché quelques mois plus tard.

L'Armée nationale albanaise soutenait des activités terroristes dans les Balkans dans le but de constituer une grande Albanie. Elle a revendiqué une série d'attentats, qui ont causé la mort de quelque 25 membres des forces de sécurité macédoniennes et serbes depuis 2001.

Début 2003, l'AKSh a appelé à la lutte armée contre la Macédoine et la Serbie-Monténégro. L'administration de l'ONU au Kosovo l'a classé dans les organisations terroristes. Ses dirigeants ont été placés sur la liste noire du gouvernement américain. (ats/nxp)