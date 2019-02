Une centaine d'invités du monde des médias, de la politique, de l'économie, de la culture et du sport ont pris part à l'événement. Après plus de 40 ans passés dans le quartier de la Länggasse, l'agence de presse nationale a déménagé juste avant Noël dans le secteur du Wankdorf, en pleine expansion.

Le maire de Berne, Alec von Graffenried, a salué la fidélité de l'agence nationale à la ville qui est le «centre du débat politique suisse», alors que la concentration des médias profite plutôt à Zurich, selon lui. La «multipolarité» est essentielle pour la diversité du débat, a-t-il relevé.

Le magistrat a également loué le travail de l'agence, qui joue un rôle fondamental dans la formation de l'opinion en Suisse et pour le bon fonctionnement de la démocratie. Il a appelé de ses voeux une «promotion active» des médias, alors que ces derniers traversent une période de grands bouleversements.

Défis de la numérisation

«A travers cette newsroom multimédia et trilingue, l?entreprise se donne les moyens d?offrir des prestations qui conjuguent étroitement texte, photo et vidéo», a souligné pour sa part Christine Gabella, secrétaire générale de Médias Suisses et membre du conseil d'administration de Keystone-ATS. L'entreprise est issue l'année dernière de la fusion entre l'Agence Télégraphique Suisse (ATS) et l'agence photographique Keystone.

Avec une offre intégrée qui était au coeur même du projet de fusion, l'agence répond aux défis de la numérisation tout en restant ancrée «dans les réalités d?une Suisse fédéraliste et plurilingue», a relevé Mme Gabella.

La réorganisation des processus de travail et des espaces s'inscrit dans cette optique, a-t-elle poursuivi. Une nouvelle newsroom multimédia a déjà été inaugurée en octobre dernier à Lausanne. A Zurich, les différentes équipes du texte et du visuel travaillent elles aussi désormais au même endroit.

L'ATS est basée à Berne depuis sa création en 1895. L'agence Keystone avait elle son siège à Zurich. Avec son réseau de bureaux régionaux, l'agence Keystone-ATS, qui compte environ 200 collaborateurs, est présente dans une douzaine de villes de Suisse. Une correspondante est par ailleurs basée à Bruxelles, alors que quatre journalistes assurent depuis Sydney le service de nuit de l'agence en allemand et français. (ats/nxp)