Au début de l'année 2019, les CFF procéderont à la mise à l'enquête publique du projet de doublement de la voie entre Chavannes et Douanne (BE), pour faire sauter un goulet d'étranglement. Un tunnel de plus de 2 kilomètres sera construit à Gléresse (BE).

«Le nouvel ouvrage doit permettre d'accroître les capacités ferroviaires et de protéger les riverains contre le bruit», indiquent mardi les CFF. Les coûts totaux sont estimés à 406 millions de francs. Les travaux devraient avoir lieu entre 2020 et 2025.

Sur la ligne ferroviaire du pied du Jura, le tronçon entre Chavannes et Douanne est le dernier à être encore aménagé en voie unique. Pour que les trains puissent s'y croiser, un tunnel doit être construit à Gléresse, expliquent les CFF.

Le tracé actuel date de 1861. Il sera démantelé après la mise en circulation du tunnel, ce qui libérera 31'000 m2 de surfaces au bord du Lac de Bienne, qui pourront être transformés en zones vertes, viticoles ou d'utilité publique, ajoute l'ex-régie.

Le projet sera mis à l'enquête publique au début 2019 dans les communes de La Neuveville, Gléresse, Douanne et Cornaux (NE) pour une durée de 30 jours. Le tracé du tunnel ferroviaire de 2,1 km sera parallèle au tunnel routier existant et disposera de quatre accès à une galerie de secours.

Rénovation de la gare de Douanne

Divers travaux de renouvellement et d'entretien de l'infrastructure ferroviaire seront effectués sur une longueur de 10 kilomètres. Les CFF prévoient également de rénover la gare de Douanne, en rehaussant le quai notamment. Ce réaménagement fait partie de l'enveloppe d'environ 406 millions de francs.

Les fonds nécessaires proviennent du nouveau fonds d'infrastructure ferroviaire approuvé par le peuple suisse le 9 février 2014. (ats/nxp)