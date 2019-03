Les jeunes auront plus de liberté pour voyager le soir en transports publics. Un nouvel abonnement «Seven25» remplace dès le 1er mai la «Voie7». Il sera valable de 19h à 5h sur tout le réseau de l'abonnement général.

Les jeunes de 16 à 25 ans pourront acheter l'abonnement «Seven25» pour 390 francs par an, ou 39 francs par mois. Aucun demi-tarif n'est nécessaire, communique vendredi la faîtière du transport public ch-direct.

Aujourd'hui, la «Voie7» coûte 129 francs par année, mais un demi-tarif est nécessaire. Les jeunes déboursent donc près de 300 francs, soit près de 100 francs de moins que pour la nouvelle offre. Mais, avec «Seven25», les jeunes pourront profiter de circuler sur les lignes urbaines des grandes villes et avec les bus postaux.

En route la journée

Pour les jeunes qui veulent profiter de voyager moins cher en journée, ch-direct introduit un abonnement demi-tarif pour 120 francs par an. Dans les faits, il ne coûtera que 100 francs la première année et les suivantes aussi s'il est prolongé. Aujourd'hui, les jeunes de 16 ans paient 99 francs et dès 17 ans 185 francs, soit le même prix que les adultes.

Les CFF avaient introduit la «Voie7» en avril 1997. Elle est rapidement devenue un grand succès parmi les jeunes jusqu'à 25 ans. Au moment de son lancement, cet abonnement coûtait 79 francs par année. (ats/nxp)