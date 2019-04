Finies les professions de garde-frontière et de douaniers: les collaborateurs de l'Administration fédérale des douanes (AFD) seront polyvalents à l'avenir. Le Conseil fédéral réorganise la structure et crée un nouvel office fédéral.

Le futur Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), qui reprendra les tâches de l'AFD, sera plus flexible que l'actuel. Le gouvernement a défini mercredi les contours de cette nouvelle structure.

Un profil unique remplacera les professions de garde-frontière et de spécialistes de douane. Ces personnes seront formées au contrôle des marchandises, des personnes et des moyens de transport et se spécialiseront dans l'un de ces domaines. Elles porteront le même uniforme et seront armées en fonction de leurs tâches. Leur arme ne sera pas nécessairement une arme à feu.

Cette transformation des douanes helvétiques, le Conseil fédéral la motive par l'évolution numérique. Le programme DaziT, pour lequel le Parlement a libéré un crédit d'engagement de 400 millions, facilite les processus de perception des droits de douane et de redevances. Grâce à DaziT, il est possible de réduire les coûts de réglementation, de percevoir les recettes plus efficacement et de renforcer la sécurité en améliorant les contrôles.

Nouveau découpage géographique

Le nouveau profil professionnel concernera les nouvelles recrues, mais aussi les collaborateurs actuels. Tous évolueront au sein de l'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières. Les régions et les arrondissements douaniers disparaîtront au profit de cette nouvelle unité qui ne correspondra pas forcément aux structures géographiques actuelles.

La polyvalence des collaborateurs des douanes permettra de mieux réagir à l'évolution de la situation. Si le flux migratoire devient critique, le nouvel office pourra plus facilement se concentrer dans les régions touchées.

La présence aux frontières ne sera pas réduite, mais grâce aux nouveaux moyens numériques, les effectifs pourront être déployés de manière plus ciblée et efficace. Déchargés de certaines tâches administratives, les collaborateurs du futur office des douanes pourront être plus présents à la frontière.

Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral des finances d'adapter le cadre juridique actuel à cette réorganisation des douanes. Le changement de nom de l'AFD en OFDF nécessitera une adaptation de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration. (ats/nxp)