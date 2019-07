Un obus non éclaté datant de la Première Guerre mondiale a été découvert vendredi matin dans le lac de Zoug. Une personne a informé la police vers 9h15 de la présence de l'obus tout près de la rive.

Des policiers se sont immédiatement rendus sur place et ils ont bouclé le périmètre à Oberwil, village rattaché à la ville de Zoug. Les spécialistes du déminage et de l'élimination de munitions non explosées de l'armée (commandement DEMUNEX) sont intervenus, a indiqué la police cantonale zougoise.

Les hommes du commandement DEMUNEX ont examiné le raté, puis ils l'ont sorti de l'eau. Ils l'ont ensuite placé dans un conteneur spécial pour le transporter. La police n'a pas dû procéder à une évacuation de la zone. L'obus pèse environ 3 kg. Il mesure 23 cm de long.

Eine Privatperson hat am Freitagmorgen im Zugersee einen Blindgänger gefunden. Spezialisten der Armee haben den Fundgegenstand geborgen und fachgerecht abtransportiert. Personen mussten keine evakuiert werden. ^klfr #zugerpolizei #füreuchimeinsatz

(ats/nxp)