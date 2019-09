A l'Etat du Valais, les affaires de chasse rendent les responsables très chatouilleux en ce moment. Alors que le Service de la chasse est sous les feu des critiques, accusé de laxisme envers un garde-faune qui n'en fait qu'à sa tête, il montre que parfois, il sait faire respecter la loi à la lettre, fut-il passé à côté pendant des années.

S'inspirant de la France

Il y a plus d'une dizaine d'années, peut-être quinze, les chasseurs des hauts de Saxon, sous la montagne de la Pierre-à-Voir, ont installé un panneau de leur cru vers le Col du Lein à 1600 mètres d'altitude, parmi les mélèzes centenaires sur la commune de Vollèges. S'inspirant de ce qu'on peut trouver en France pour indiquer les zones de chasse, ils ont créé un panneau triangulaire signalant le danger avec un pictogramme bucolique représentant un chasseur et son chien.

Pas dans l'ordonnance

Depuis, dans ce lieu idyllique de promenade, des milliers de randonneurs, vététistes et autres alpinistes sont passés devant sans ne rien trouver à redire. Encore moins les employés communaux et les garde-faune qui sont passés par là. Mais, comme le révèle mardi «Rhône FM», un promeneur du dimanche s'est étonné auprès de la radio valaisanne de la présence du panneau. Contacté, le chef du Service de la chasse n'en croit pas ses yeux: «Cela ne vient évidemment pas du Service et les chasseurs valaisans sont très bien formés, il n'y a pas besoin d'avertissement». Contactée à son tour, la Police cantonale, par son porte-parole Stève Léger, est catégorique: «Au niveau de la loi, de l’ordonnance sur la signalisation routière, on ne trouve aucune trace de ce signal».

Un ou des inconnus ont scié la semaine dernière la signalisation à la base avant que la police ne s'en charge.

Une nouvelle infraction

Nous sommes donc bel et bien en présence d'une infraction au long cours, d'un détournement de la signalisation officielle, qui n'a que trop duré. Ni une, ni deux l'objet doit disparaître. La police locale est mandatée. Mais l'affaire ne pouvait pas se terminer sans une nouvelle infraction. Avant qu'elle n'arrive sur les lieux, le panneau, ainsi que celui de l'interdiction de circuler (tout à fait légal), ont été emporté, le pied scié à la base.

Evidemment, cette opération sous le nez de la force publique, devrait ouvrir une nouvelle enquête pour dégradation de la signalisation. Cette enquête pourrait bien durer encore dix ans, au rythme où la loi trouve ses marques dans ces hauteurs.

Eric Felley