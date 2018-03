Séverine Dubosson, 28 ans, menuisière, Troistorrents (VS): «J’aime travailler le bois»



Elle ne s’en souvient pas, mais ses parents le lui ont souvent raconté: petite déjà, Séverine Dubosson disait qu’elle voulait être menuisière. Il faut dire aussi que la Valaisanne est tombée dedans toute petite. «J’ai grandi dans la menuiserie familiale. Mon papa me gardait à l’atelier.»

Pas question donc de choisir un autre métier, malgré une passion pour le dessin. «J’aime travailler avec mes mains et le bois. J’ai grandi dans un chalet. Pour moi, il était évident que j’allais suivre cette voie. Comme ça, je peux aussi réaliser ce que je dessine.»

En formation, l’apprentie n’a pas de difficultés à s’intégrer dans une classe essentiellement masculine. Au contraire. «On avait peut-être plus de facilité à comprendre certaines choses. Du coup, les garçons voulaient faire équipe avec nous. Et les profs aussi étaient gentils. Je me souviens d’un enseignant qui hurlait toujours le nom des garçons quand il rendait les examens. Mais, quand il s’adressait aux filles, il prenait une voix douce. Cela ne veut pas dire que nous étions favorisées, mais ils avaient davantage d’égards.»

Si l’intégration se fait bien au sein de l’entreprise familiale, il n’en est pas toujours de même à l’extérieur. «Un jour, sur un chantier, des carreleurs ont dit à mon père qu’une femme n’avait rien à faire là et que ma place était à la cuisine. En plus, ils ne s’adressaient pas à moi, mais à mon père. En stage aussi, un patron m’a dit qu’il n’engagerait jamais de femme.»

Pas de quoi décourager Séverine Dubosson, qui n’a jamais regretté d’avoir suivi sa vocation et qui se sent à l’aise dans une profession qu’elle exerce depuis treize ans dans l’entreprise familiale. Une entreprise qu’elle se verrait bien reprendre, même si son papa n’est pas vraiment pour. «Je ne crois pas que c’est parce que je suis une femme. Mais il connaît le poids des responsabilités d’un chef d’entreprise: aller chercher des contrats, assurer les salaires, mener une équipe. Il ne souhaite pas ça pour moi.»

En attendant, elle s’éclate dans son métier, où elle peut toucher à d’autres domaines, comme la charpente ou l’ébénisterie. Et si porter des panneaux de 70 kg ne lui fait pas peur, elle sait aussi demander de l’aide. «Je ne le vois pas comme une marque de faiblesse. Il y a des machines que je maîtrise mieux qu’eux, par exemple. On s’entraide.»: (Le Matin)