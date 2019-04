Cela va être le branle-bas de combat ce mardi 16 avril chez Hanspeter Benz à Wetingen (AG). Cet agriculteur va en effet recevoir un véritable tableau de Pablo Picasso, le «Buste de femme au chapeau (Dora)», datant de 1939.

Durant 24 heures, il pourra l'accrocher chez lui et en faire profiter toute sa famille et ses amis. Cet événement hors du commun est en fait le résultat d'une opération montée par la Fondation Beyeler et Swisscom. La première, qui accueille une exposition consacrée au peintre espagnol, veut par cette action rendre l'art accessible à un large public, tandis que l'opérateur tend à démontrer la fiabilité de son réseau sécurisé.

Le tableau sera en effet dans un cadre spécial, bourré de capteurs, lui permettant ainsi d'être surveillé à distance. Les détails techniques du cadre se trouvent sur le site de Swisscom.

Sans vaches

Hanspeter Benz a été l'une des 411 personnes à avoir répondu au concours MyprivatePicasso. Le public a voté pour ses 20 candidats préférés, parmi lesquels un jury a ensuite choisi le lauréat.

L'une des raisons qui l'ont fait pencher en faveur de l'agriculteur argovien est qu'il veuille «partager son expérience avec un maximum de personnes». Le gagnant avait exprimé son souhait d'accrocher le tableau dans son étable qui, précise Swisscom, n'abrite pas de vaches actuellement. Aucun risque donc que l'oeuvre finisse broutée.

Dans une vidéo de présentation, Hanspeter Benz s'avoue tout de même un peu nerveux avant d'accueillir un véritable chef-d'œuvre dans sa ferme. (Le Matin)