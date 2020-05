Le Tribunal rejette le recours d'un homme placé en détention préventive en raison de la détention de centaines d'images et de vidéos à caractère pédopornogaphique. L'enquête menée par la justice genevoise n'est pas terminée et doit éclaircir plusieurs points importants.

Le recourant a été arrêté le 17 janvier 2020 sous la prévention de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et pornographie. Sur une application cryptée, il a indiqué qu'il projetait d'abuser d'un enfant dont il avait la garde. Mais son interlocuteur n'était autre qu'un agent américain infiltré. Il s'est avéré qu'il avait détenu entre décembre 2019 et janvier 2020 sur son téléphone portable 7 vidéos et 825 images pédopornographiques.

Durant les interrogatoires, le prévenu a expliqué qu'il avait voulu comprendre comment d'autres personnes pouvaient nourrir ces fantasmes «inconcevables». Par la suite, il avait été pris dans un engrenage en intégrant des groupes de discussion. Il niait avoir été actif et avoir ouvert les fichiers reçus sur son téléphone.

Perversité très inquiétante

Dans un arrêt publié vendredi, le Tribunal fédéral rejette son recours contre sa détention préventive. Il estime que le projet évoqué avec l'agent sous couverture, ainsi que ses propos concernant des viols qui auraient déjà été commis témoignent d'une forme de perversité très inquiétante.

Les explications du recourant selon lesquelles ses paroles ne visaient qu'à exciter les fantasmes et l'excitation de son interlocuteur doivent être encore vérifiées. Il en va de même de l'affirmation que les centaines de fichiers retrouvés sur son téléphone n'ont pas été visionnés. Enfin, une expertise psychiatrique a été demandée afin de déterminer ses motivations réelles.

Vu la gravité des faits soupçonnés et l'intérêt à protéger l'intégrité sexuelle des enfants, une libération n'entre pas en considération à ce stade, même si l'intéressé n'a pas d'antécédent connu, conclut la 1ère Cour de droit public. (arrêt 1B_256/2020 du 21 avril 2020) (ats/nxp)