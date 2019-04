Les responsables du Jardin botanique de Zurich n'en ont pas cru leurs yeux voici une semaine. Leur Arum Titan, une des plus grandes fleurs du monde avec une taille de plus de deux mètres, s'apprêtait à fleurir, raconte le «Tages-Anzeiger».

L'émotion est d'autant plus grande que Zurich n'a plus assisté à un pareil phénomène depuis plus de 70 ans. Les Bâlois sont plus chanceux, puisqu'ils ont pu voir une floraison en 2014. Cela fait 14 ans que les jardiniers zurichois font pousser leur exemplaire, depuis qu'ils sont parvenus à faire germer des graines à partir desquelles s'est développée la fleur existante.

Ce «phallus de titan», ou Amorphophallus titanum, revient pourtant de loin. Il y a dix ans, des élèves l'avaient perforé avec un stylo à billes, ce qui avait presque fait mourir la plante. Elle n'avait survécu que grâce à l'habileté des jardiniers.

Floraison à Pâques peut-être

Il a fallu du temps pour que la plante trouve son bon moment, puisqu'elle ne peut fleurir que si son tubercule souterrain pèse plus de 20 kilos. Et encore: la fleur n'apparaît qu'après une période de repos du tubercule, qui a besoin de trois à quatre mois pour se développer.

Cette fleur rare se caractérise par un fumet que les experts placent entre la viande pourrie et le cadavre en décomposition. En outre, la floraison est extrêmement brève, puisqu'elle ne dure que 72 heures, soit trois jours. Cette odeur si particulière lui permet d'attirer les coléoptères qui la polliniseront.

Le moment exact de la floraison n'a pas encore été défini avec précision à Zurich, mais les jardiniers estiment qu'elle pourrait se produire à Pâques. Un moment à ne pas rater, car il ne pourrait plus se produire avant plusieurs décennies. (nxp)