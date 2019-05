Un petit avion s'est écrasé mardi en fin d'après-midi peu après son décollage de l'aérodrome de Birrfeld, sur la commune argovienne de Lupfig. Son pilote qui n'a pas survécu au drame est un Zurichois âgé de 66 ans.

C'est un appareil de type «Alfa 207» qui s'est écrasé vers 17h00 peu après son décollage de l'aérodrome de Birrfeld, a communiqué mercredi la police cantonale. Le pilote, expérimenté, a perdu le contrôle pour une raison inconnue et l'avion a chuté à la verticale.

Il s'est fracassé dans un champ non loin de l'autoroute A1 et a été ravagé par les flammes. Après l'intervention des pompiers, il ne restait plus qu'un tas de ferraille. Le Service suisse d'enquête de sécurité (SESE) est sur l'affaire. (ats/nxp)