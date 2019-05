«Chercher de l'aide n'est pas un aveu de faiblesse! C'est un démarche courageuse et positive», affirme l'association Stopsuicide , dont la mission est de parler, faire parler, informer, sensibiliser et augmenter les possibilités de prévention. N'hésitez pas à téléphoner, notamment aux structures suivantes: «La Main Tendue» (composer le 143), la «Ligne d'aide pour jeunes» (composer le 147), «Malatavie Ligne Ados» (HUG - Children Action), 022 372 42 42.

«Les suicides sont trop nombreux en Suisse», affirme le conseiller aux Etats Joachim Eder (PLR/ZG), interrogé lundi par le «TagesAnzeiger». Mais il salue les efforts de la Confédération pour mieux comprendre la problématique. En effet, et pour la première fois, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) va lancer une étude nationale sur le sujet. Les résultats devraient être présentés en septembre.

Comprendre les personnes concernées

Jusqu'à présent, explique la psychologue Esther Walter, qui dirige le projet, les données récoltées sur cette thématique sont lacunaires. Le sondage est notamment censé permettre de découvrir comment se sentent les personnes qui ont tenté de se suicider, ou si ces personnes ont parlé à quelqu'un de leurs envies suicidaires.

Entre 15'000 et 25'000 tentatives par an

En Suisse, plus de 1000 personnes se donnent la mort chaque année. Il est en revanche difficile de chiffrer les tentatives sans issue mortelle. Les évaluations vont de 15'000 à 25'000 tentatives par an, en se basant sur les données fournies par les hôpitaux ou provenant de sondages ponctuels.

En 2016, la Confédération a adopté un plan d'action pour la prévention du suicide en Suisse. Son but: réduire le nombre de passages à l'acte dans notre pays. Car même si le taux a été fortement réduit depuis les années 1980, il est encore anormalement élevé par rapport à la moyenne européenne. Le plan d'action comprend dix objectifs, comme le renforcement des ressources personnelles et sociales, la proposition d'une aide rapidement et facilement accessible ainsi que l'encouragement de la recherche. (Le Matin)