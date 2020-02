Enlevées par leur père à Saint-Sulpice (VD), Alessia et Livia sont introuvables depuis le 30 janvier 2011. Elles avaient alors six ans. Mais ces dernières semaines, neuf ans après leur disparition, des portraits actualisés montrant les jumelles adolescentes, soit à l'âge de 15 ans, circulent sur les réseaux sociaux.

Mises en ligne par la Fondation Missing Children Switzerland, créée par la mère d'Alessia et Livia et basée à Pully (VD), ces images de synthèse initient une large opération de partage menée par l'organisation. Le but: que les jumelles disparues puissent s'y reconnaître.

«Les experts et psychologues affirment qu'elles gardent encore des souvenirs d'elles petites, indique Lucie Zimmitti, directrice de Missing Children Switzerland. C'est pourquoi nous avons accompagné les portraits de photos de leur maman et de leurs doudous de l'époque.»

Sujet controversé

Pour l'heure, l'opération se déroule parfaitement et nombreux sont ceux qui ont pris part au partage des portraits. «Nous saluons la discipline des internautes, la majorité a appliqué à la règle les consignes de publication, se réjouit Lucie Zimmitti. On a fixé des règles assez strictes en raison de ce sujet controversé (ndlr: ces portraits «vieillis» n'étant pas une science exacte). Mais beaucoup ont joué le jeu.»

Petit bémol: la police cantonale vaudoise n'a pas souhaité prendre part à la diffusion des images, ces dernières n'ayant, selon elle, pas de bases scientifiques. «Mais nous leur transmettons toutes les informations que nous obtenons grâce à cette publication», précise la directrice de Missing Children Switzerland.

Réseau international

La Fondation peut également compter sur un soutien de taille dans son opération, puisque l'AS Rome, grand club de football de la capitale italienne, y prend part. Le club a ainsi publié une série de tweets sur sa page anglophone – suivie par plus de 560 000 utilisateurs – appelant les éventuels détenteurs d'informations à prendre contact avec Missing Children Switzerland.

Missing Children Switzerland ask that if you see someone resembling these age progression portraits of the missing girls, you show them a picture of the sisters’ mum, Irina.



If you have information, you can email: contact@missingchildren.ch ???? pic.twitter.com/fpz2nxpRLL — AS Roma English (@ASRomaEN) February 19, 2020

À l'origine de cette aide aussi étonnante que bienvenue, un partenariat entre l'AS Rome et ICMEC (ndlr: Centre international pour enfants disparus et sexuellement exploités), un réseau dont fait partie Missing Children Switzerland depuis près d'un an. C'est d'ailleurs le pendant américain de cette organisation, NCMEC, qui est à l'origine des portraits diffusés sur la Toile, actualisés à l'aide d'un procédé de vieillissement.

Afin de pouvoir exploiter ces canaux de diffusion et d'étendre la portée de leur opération à l'internationale, Missing Children Switzerland a donc fait appel à cette collaboration.

Pour rappel, Alessia et Livia ont été enlevées par leur père le 30 janvier 2011 à Saint-Sulpice (VD). Ce dernier s'était ôté la vie cinq jours plus tard en Italie. Depuis, on reste sans nouvelle des jumelles. Mais les recherches continuent.

Jonathan Zalts