Dans le milieu, il est connu sous le nom de «pape du lisier». L'entrepreneur alémanique propose ses services aux paysans de toute la Suisse orientale. Son surnom peu commun, il le doit à son activité: la récupération et la revente de fumier, rapporte ce dimanche «SonntagsBlick».

Son modèle d'affaires est simple et ingénieux à la fois: les éleveurs d'animaux le paient pour qu'il vienne récupérer chez eux purin, fumier et autres déchets biologiques. Il est ensuite payé une seconde fois par les cultivateurs de légumes pour qu'il répande sur leurs champs le lisier faisant office d'engrais.

En Suisse, les règles en matière d'éléments fertilisants sont très strictes, rappelle le journal. Les quantités utilisées sont limitées puisque trop de lisier dans le sol provoque des teneurs en nitrates trop élevées dans les légumes et l'eau potable. Ces substances sont soupçonnées d'être cancérigènes.

Contrôle de routine

Or, comme le révèle le dominical, l'entrepreneur aurait déversé davantage d'engrais que prévu et autorisé sur des dizaines de champs situés dans les cantons de Zurich, Thurgovie et Saint-Gall. C'est l'office zurichois de l'agriculture et de la nature qui s'est rendu compte que quelque chose ne jouait pas. Lors d'un contrôle de routine, effectué fin 2017, des agents ont découvert qu'il avait récupéré davantage d'éléments fertilisants qu'il en a officiellement reversé par la suite. Interrogé, il n'aurait pas été en mesure d'expliquer ces irrégularités. Le «pape du lisier» aurait dans certains cas répandu jusqu'à deux fois plus d'engrais que convenu avec les agriculteurs, écrit «SonntagsBlick».

Coupes dans les paiements directs

Contacté par le journal, l'office zurichois de l'agriculture et de la nature confirme qu'il s'intéresse actuellement de près aux activités de l'entrepreneur. «Nous ignorons encore si nos évaluations mèneront à des découvertes pertinentes d'un point de vue pénal ou uniquement à des coupes dans les paiements directs», explique un responsable.

En attendant, ses clients craignent désormais que leur bilan de fumure ne se retrouve perturbé en raison de l'excédent d'engrais potentiellement déversé sur leur champ. Si tel devait être le cas, ils risquent des coupes dans les paiements directs comme évoqué par les autorités zurichoises.

Les tentatives du journal pour joindre le «pape du lisier» sont restées vaines.

