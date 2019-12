L'avis de l'école

«Dans chaque établissement scolaire existe un ensemble de règles de vie en commun, que ce soit une charte ou un règlement qui précise les droits et les devoirs des élèves, les comportements attendus et ceux qui sont interdits.

Lorsque les règles sont transgressées par des élèves, la situation est analysée par la direction de l’école. Selon la gravité des faits, un éventail de sanctions et/ou de mesures éducatives sont envisagées. L’exclusion définitive n’est pas possible tant que l’élève n’a pas accompli 11 ans de scolarité».