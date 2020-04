De la géothermie profonde dans le Jura, entre Bassecourt et Glovelier, sur le territoire communal de Haute-Sorne? Rien n'est moins sûr! Le gouvernement fait machine arrière: il envisage de révoquer l’arrêté d’approbation d'un plan spécial cantonal entré en vigueur en 2015 pour ce projet-pilote.

«Compte tenu des évènements négatifs intervenus dans d’autres projets et des réactions fortes dans la population et le monde politique», le gouvernement a pris la décision d’ouvrir une procédure pouvant mener à révoquer l’arrêté à la base du plan spécial, selon un information officielle diffusée lundi.

Rapport rédigé

La validité du plan spécial a été confirmée en 2018 par le Tribunal fédéral, mais suite à un séisme intervenu en 2017 en Corée du Sud, le gouvernement jurassien a gelé la suite des démarches et a demandé différentes analyses. Au coeur des discussions et des consultations, un rapport rédigé l'an dernier par le Service sismologique suisse (SED) et intitulé «Evaluation du risque sismique du projet géothermique de Haute-Sorne, à la lumière du tremblement de terre de Pohang (Corée du Sud)».

Ce rapport met en évidence les lacunes et risques inconsidérés pris dans le projet de Pohang. «Il indique qu’à contrario le concept global d’évaluation et de gestion des risques validé par les autorités pour le projet Haute-Sorne s’avère solide», précise le gouvernement jurassiens. Des propositions d’améliorations du dispositif prévu à Haute-Sorne y sont toutefois formulées, par exemple dans le domaine de l’imagerie sismique préalable en 3D.

Les autorités jurassiennes se déclarent «conscientes que l’évènement survenu en Corée ne peut pas être considéré comme un seul motif d’arrêt du projet de Haute-Sorne», mais elles constatent que les études en cours «sont de nature à inquiéter» au niveau cantonal et local.

Vives réactions

Les conditions à la poursuite du projet ont fondamentalement changé, selon les autorités. Ainsi, le projet de Glovelier porté par Géo-Energie Suisse SA suscite de nombreuses et vives réactions. Le Parlement a adopté une motion favorable à un «Stop définitif» et la population a plébiscité une initiative populaire, certes invalidée.

La donne ayant changé, le gouvernement a pris la décision d’ouvrir une procédure pouvant mener à révoquer son autorisation. «La procédure risque d’être longue et compliquée», a prévenu le ministre David Eray. Des conséquences financières négatives pour l’Etat ne sont pas exclues. Dans la première phase, Geo-Energie Suisse SA disposera d’un délai pour se déterminer.

Vincent Donzé