Un «affront envers notre féminité»: c’est la sentence d’une chroniqueuse à l’encontre d’un restaurant mexicain de la rue de la Gare de Bienne, qui accorde un rabais de 50% le mardi soir à la gent féminine. Publiée dans l’hebdomadaire Biel Bienne, la chronique d’Isabelle Wäber est un coup de gueule contre un établissement soupçonné de sexisme.

Manger gratuitement le jour de son anniversaire, c’est possible en tout temps contre une réservation et la présentation de sa carte d’identité. Même faveur pour un enterrement de vie de garçon et de jeune fille, sur présentation d’un document de l’état civil. Ça se comprend, mais sachant que les femmes bénéficient d’un rabais le mardi soir au El Rancho, au premier étage du Cuba Bar, la journaliste s’est étonnée de devoir fournir un document attestant de son sexe.

«Dans un restaurant biennois, être une femme comporte des avantages, encore faut-il le prouver!» a relaté la chroniqueuse. Après un repas entre amies, au moment de payer la facture, sa tablée a revendiqué la réduction de 50% du prix des menus pour la gent féminine. «Surprise: il nous est demandé de prouver que nous sommes bien des femmes!» s’insurge-t-elle. Un fou rire a été suivi d’une interrogation outrée: «Devons-nous nous déshabiller pour exhiber nos attraits?» écrit Isabelle Wäber.

Pour le patron

Pour payer le menu à moitié prix, une convive a dû fournir ses coordonnées, pièce d’identité à l’appui. «Un certificat de féminité, en somme», interprète la chroniqueuse. Une exigence vérifiée hier par «Le Matin». Sauf que l’exigence n’a rien de sexiste.

La sommelière sait distinguer une femme d’un homme, mais l’identité de la cliente sert d’attestation pour l’employé à l’employeur. Elle prouve que le rabais accordé était légitime et que des clients masculins n’ont pas profité d’une mansuétude du personnel.

«Bienne, Berne, Bâle: les Cuba Bar ont plusieurs succursales», explique une employée. Questions subsidiaires pour la chroniqueuse: «Un restaurant est-il habilité à effectuer un tel contrôle? Une réduction de prix autorise-t-elle à obtenir des données sensibles? Et que deviennent-elles?» Réponse du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, par la voix de son porte-parole Francis Meier: «Le restaurant en question ne peut traiter les données de ses clients que si ces derniers ont donné leur libre consentement.» (Le Matin)