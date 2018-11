Ce mois de novembre est exceptionnellement doux. Alors que la moyenne des maximas est en général autour des 7 à 8 degrés, on est largement au-dessus depuis le début du mois. Même les nuits tournent autour des 4 à 8 degrés, au lieu des -2 plus fréquents normalement à cette période de l'année.

Cette situation résulte d'un double phénomène. D'abord, un vent qui vient du sud, d'Afrique du nord; des masses d'air chaudes. Ces températures sont encore dopées dans les vallées suisses par un phénomène local: le foehn, notamment vers Coire (GR) et Altdorf (UR). «On attend aujourd'hui des 22-23 degrés explique Frédéric Glassey, directeur de la météorologie chez Météonews. On pourrait même voir tomber le record de chaleur absolu pour un mois de novembre: 24,4 degrés mesurés à Bad Ragaz (SG) le 6 novembre 1997. C'est le record pour le nord des Alpes. Il a fait 24,6 degrés à Lugano le 18 novembre 1964. Mais le sud des Alpes n'aura pas aussi chaud aujourd'hui, car il pleut encore. Le vent chaud emporte des masses d'air humides en passant au-dessus d'une Méditerranée encore chaude, d'où les inondations dans le sud de l'Europe.»

Un jour d'été en novembre?

Si les 25 degrés venaient à être atteints, il s'agirait même de la première journée que l'on pourrait qualifier d'estivale jamais vue pour un mois de novembre. Cette barrière avait été franchie en 1989, toujours à Bad Ragaz, mais on était alors le 27 octobre.

L'arrivée de l'hiver n'est pas pour ces prochains jours. Le foehn va tomber, mais l'anticyclone demeurera. On pourrait connaître un épisode non pas froid mais plus frais et toujours sec, dès dimanche ou lundi. (Le Matin)