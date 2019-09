Mathématiquement, la probabilité de voir le jour un 1er janvier est la même que de naître un autre jour de l'année, soit de 1 sur 365. Pour les requérants d'asile érythréens en Suisse, ce ne serait de loin pas le cas. Répondant lundi à une question de Barbara Steinemann (UDC/ZH), la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter a donné des chiffres étonnants.

18,5%

L'élue zurichoise voulait savoir combien de requérants érythréens étaient nés un 1er janvier et cela depuis dix ans. «Entre le 1er janvier 2010 et le 31 août 2019, a expliqué la ministre, un total de 42 378 Érythréens ont demandé l'asile. Parmi eux, 7837 ou 18,5% sont enregistrés avec la date de naissance le 1er janvier.» Ce qui fait environ un ratio de près de 1 sur 5. Evidemment, le fait qu'ils soient «enregistrés» ainsi ne signifient pas qu'ils soient nés ce jour-là... C'est la fausseté de cette information que l'élue de l'UDC semble vouloir mettre en évidence.

Rendre l'âge crédible

Mais pour la conseillère fédérale, cette situation est due à la difficulté d'établir l'âge de nombreux d'entre eux: «Les demandeurs d'asile doivent présenter leurs documents de voyage et leurs cartes d'identité. Sinon, ils doivent rendre leur âge crédible. Si le Secrétariat d’État aux migrations a des doutes quant à l’origine ou à l’identité présumée du demandeur d’asile, il applique des mesures d’instruction supplémentaires pour déterminer son âge ou son origine.»

Une date fictive

Et c'est là, que beaucoup d’Érythréens vont finalement «naître» ou «renaître» administrativement un 1er janvier: «Dans le système central d'information sur les migrations, poursuit la ministre, en cas de doute et jusqu'à ce que la date de naissance effective soit déterminée, une date de naissance fictive, comprenant le 1er janvier et l'année de naissance suspectée ou revendiquée par le demandeur d'asile, est enregistrée.»

«A l'âge de 18 ans»

En 2016 déjà, Barbara Steinemann avait posé la même question à Simonetta Sommargua. Celle-ci avait donné une explication similaire: «Lorsque l'autorité arrive à la conclusion que le requérant n'a pas apporté la preuve de sa minorité, une date de naissance fictive au 1er janvier avec l'année de naissance correspondant à une majorité de 18 ans est enregistrée et ceci même si l'intéressé peut en réalité avoir un âge plus avancé.»

Eric Felley