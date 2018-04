Les polices st-galloise, autrichienne et serbe ont démantelé un réseau de trafiquant de drogues. En Suisse, 35 personnes ont été arrêtées. D'importantes quantités de produits ont été saisies.

Au total, 54 personnes ont été arrêtées en Suisse, en Autriche et en Serbie. Plus de 10 kg d'héroïne, de la cocaïne et plus de 140 kg de marijuana ont été récupérés, a indiqué mardi la police cantonale st-galloise, après une conférence de presse du Ministère autrichien de l'intérieur sur le bilan de l'enquête. La police st-galloise avait fourni les premières informations sur cette affaire en décembre dernier.

Réseau international

Le réseau a été repéré en 2015 lorsque deux trafiquants serbes ont été arrêtés à Rorschach (SG). A cette occasion, la police a trouvé de l'héroïne, de l'argent et des substances pour couper la drogue. L'enquête a permis d'établir que les deux hommes appartenaient à un réseau international dont les membres venaient principalement de Nis, en Serbie.

Les polices st-galloise, autrichienne et serbe ont alors collaboré dans le but de démanteler le réseau. Les 54 personnes arrêtées sont un chef du réseau et ses collaborateurs les plus proches, un responsable de la logistique, des chefs de cellules et des courriers. En Suisse, sur les 35 personnes arrêtées, 30 ont été jugées et expulsées du territoire après avoir purgé leur peine. Le chef du réseau et ses quatre proches collaborateurs sont actuellement en détention préventive. (ats/nxp)